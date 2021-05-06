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بلينكن يلتقي في كييف برئيس "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية"

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بلينكن يلتقي في كييف برئيس
Reuters
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قالت الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيلتقي خلال زيارته إلى كييف، مع رئيس "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية" المتروبوليت إبيفانيوس.

وجاء في جدول أعمال زيارة الوزير الأمريكي: "سيزور الوزير بلينكن برفقة المتروبوليت، دير القديس ميخائيل ذو القبة الذهبية في عاصمة أوكرانيا مدينة كييف".

وذكرت الوزارة، أن زيارة الدير ستتم في الساعة 10.20 بالتوقيت المحلي. وقبل ذلك، سيشارك بلينكن مع نظيره الأوكراني في فعالية وضع الزهور عند النصب المقام لتخليد ذكرى ضحايا النزاع في دونباس، والتي ستقام في الساعة 10.10 صباحا.

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ومن المعروف، أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لم تعترف بإقامة "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية" في عام 2018.

المصدر: نوفوستي

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