تشاووش أوغلو يبحث في ألمانيا ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والسياحة

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في عدد من القضايا، شملت ملفات السياحة، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

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وقال تشاووش أوغلو في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، نشرها باللغتين التركية والألمانية، إنه بحث مع زيهوفر مسألة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مكافحة حزب العمال الكردستاني، ومنظمة "غولن" بزعامة الداعية الإسلامي فتح الله غولن.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أنه أطلع الوزير الألماني، على تفاصيل برنامج السياحة الآمنة التي تعتزم تركيا تطبيقها خلال العام الحالي.

#Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’le düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdik.

-PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin işbirliğinin önemini vurguladık.

-Bu yıl da uygulayacağımız güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdik.🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/AEsR5DwgGM — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 5, 2021

وكان تشاووش أوغلو وصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية، قادما من البوسنة والهرسك.



المصدر: الأناضول