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تشاووش أوغلو يبحث في ألمانيا ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والسياحة

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تشاووش أوغلو يبحث في ألمانيا ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والسياحة
Reuters
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في زيارة إلى ألمانيا، أرشيف
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في عدد من القضايا، شملت ملفات السياحة، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

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وقال تشاووش أوغلو في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، نشرها باللغتين التركية والألمانية، إنه بحث مع زيهوفر مسألة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مكافحة حزب العمال الكردستاني، ومنظمة "غولن" بزعامة الداعية الإسلامي فتح الله غولن.
ولفت تشاووش أوغلو إلى أنه أطلع الوزير الألماني، على تفاصيل برنامج السياحة الآمنة التي تعتزم تركيا تطبيقها خلال العام الحالي.

وكان تشاووش أوغلو وصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية، قادما من البوسنة والهرسك.


المصدر: الأناضول

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