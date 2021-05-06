كوليبا: أرغب بمناقشة الدعم العسكري الأمريكي إلى أوكرانيا مع بلينكن

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنه يرغب بمناقشة الدعم العسكري الأمريكي لبلاده، خلال لقائه مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

وذكر كوليبا، أنه سيناقش مع نظيره الأمريكي، "قائمة" التكنولوجيات العسكرية والأسلحة التي ستقدمها واشنطن لكييف، والتي قد تشمل أنظمة الدفاع الجوي".

وأضاف كوليبا، في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "أريد أن أوضح أن هذا لا يتعلق فقط بالحصول على السلاح من الولايات المتحدة، بل وعلى إمكانية شراء الأسلحة من الولايات المتحدة . نريد أن تعمل هذه الشراكة في كلا الاتجاهين. يجب أن تكون متبادلة المنفعة أيضا".

ووفقا للوزير الأوكراني، تأمل بلاده خلال هذه المباحثات، في الحصول على أنظمة دفاع جوي، وتقنيات مضادة للقناصة من الولايات المتحدة.

ويبدأ بلينكن، اليوم الخميس الجزء الرسمي من زيارته التي تستغرق يومين إلى كييف. ويتضمن جدول أعمال المباحثات مع السلطات الأوكرانية، قضايا الإصلاح والتعاون في المجال الأمني.

المصدر: نوفوستي