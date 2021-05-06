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لابيد: حكومة الوحدة في إسرائيل ليست حلا وسطا بل هدف

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لابيد: حكومة الوحدة في إسرائيل ليست حلا وسطا بل هدف
Reuters AMIR COHEN
يائير لابيد، زعيم المعارضة ورئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف
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شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف يائير لابيد، على أن إسرائيل بحاجة لحكومة يعمل فيها اليسار واليمين والوسط لمواجهة التحديات، مؤكدا أن "حكومة الوحدة ليست حلا وسطا بل هي الهدف".

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وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "يش عتيد"، مساء اليوم الأربعاء، في بيان بعد تسلمه خطاب التكليف من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل حكومة، إن "حكومة الوحدة ليست حلا وسطا أو الملاذ الأخير، إنها هدف وهذا ما نحتاجه"، وأضاف: "إسرائيل بحاجة إلى حكومة تعكس حقيقة أننا لا نكره بعضنا البعض. حكومة يعمل فيها اليسار واليمين والوسط معا لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي نواجهها، حكومة ستظهر أن خلافاتنا هي قوة وليس ضعف".

وتعليقا على تكليف لابيد بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، قال وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب" يسرائيل بيتنا" المناهض لبنيامين نتنياهو ، إن "المهمة الآن على عاتقنا لتشكيل حكومة"، مرجحا في تغريدة عبر "تويتر" تشكيل "ائتلاف مستقر" في غضون أسبوع.

ويأتي تكليف لابيد بتشكيل الحكومة في إسرائيل، بعد فشل نتنياهو في الوصول إلى تفاهمات تفضي لتشكيل ائتلاف حكومي يجنب إسرائيل انتخابات عامة جديدة ستكون الخامسة في غضون عامين.

المصدر: إسرائيل 24


 

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