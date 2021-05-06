تايلاند.. نقل أحد أبرز قادة الاحتجاجات إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا داخل السجن

أعلن مسؤول بإدارة الإصلاحيات الخميس، أن الناشط التايلاندي المحامي أنون نامبا، الذي سجن منذ فبراير بتهمة إهانة ملك البلاد، أصيب بفيروس كورونا قيد الاحتجاز.

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وقال المسؤول بإدارة، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنه "ثبتت إصابة أنون بفيروس كوفيد-19 أمس، وفي الوقت الحالي تم إرساله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج".

كما ذكرت صفحة أنون على "فيسبوك" أنه أصيب بفيروس كورونا.

ويتظاهر التايلانديون منذ أشهر دعما لدستور جديد يقلل من الصلاحيات الواسعة الممنوحة للملك في البلاد وفق الدستور الذي أعده الجيش بعد انقلاب عام 2014.

وشهدت التظاهرات أكثر من مرة، اشتباكات بين الجيش والمحتجين، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من قادة الاحتجاجات وإيداعهم السجن، ومن بينهم أنون، المسجون من دون إمكانية دفع كفالة.

يأتي ذلك، في الوقت التي تعيش فيه تايلاند الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات لغاية اليوم في البلاد إلى 78722، فيما تم تسجيل 354 حالة وفاة.

المصدر: رويترز + worldometers.info