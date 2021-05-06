إيفانكا ترامب تتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا وتقدم نصيحة لمواجهة الجائحة (صورة)
Reuters AD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc2e
تلقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، جرعة ثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وكتبت في تغريدة: "بعد ظهر هذا اليوم، تلقيت بامتنان جرعتي الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد. التطعيم الكامل هو أفضل طريقة لإنهاء هذا الوباء وحماية أنفسنا وغيرنا".
This afternoon, I gratefully received my second dose of the COVID-19 vaccine. Getting fully vaccinated is the best way to end this pandemic and protect ourselves and one another. ♥️ pic.twitter.com/7zcvuiG0a9— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 5, 2021
المصدر: RT