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إيفانكا ترامب تتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا وتقدم نصيحة لمواجهة الجائحة (صورة)

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إيفانكا ترامب تتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا وتقدم نصيحة لمواجهة الجائحة (صورة)
Reuters AD
إيفانكا ترامب
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تلقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، جرعة ثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكتبت في تغريدة: "بعد ظهر هذا اليوم، تلقيت بامتنان جرعتي الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد. التطعيم الكامل هو أفضل طريقة لإنهاء هذا الوباء وحماية أنفسنا وغيرنا".

المصدر: RT

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