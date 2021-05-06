إيفانكا ترامب تتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا وتقدم نصيحة لمواجهة الجائحة (صورة)

تلقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، جرعة ثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكتبت في تغريدة: "بعد ظهر هذا اليوم، تلقيت بامتنان جرعتي الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد. التطعيم الكامل هو أفضل طريقة لإنهاء هذا الوباء وحماية أنفسنا وغيرنا".

This afternoon, I gratefully received my second dose of the COVID-19 vaccine. Getting fully vaccinated is the best way to end this pandemic and protect ourselves and one another. ♥️ pic.twitter.com/7zcvuiG0a9 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 5, 2021

المصدر: RT