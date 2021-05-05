لقاح "نوفافكس" يظهر فعالية بنسبة 43% ضد الطفرة الجنوب إفريقية

أظهرت دراسة أن لقاح "نوفافاكس" المضاد لكورونا أظهر فعالية بنسبة 43% ضد الطفرة الجنوب إفريقية في مجموعة شملت أشخاصا مصابين بفيروس نقص المناعة و51% لدى الأفراد الغير المصابين به.

والدراسة الجديدة نشرت في مجلة New England Journal of Medicine وتضمنت البيانات الكاملة من تجربة الشركة الأمريكية في جنوب إفريقيا، والتي شملت ما يقرب من 2700 متطوع لم يصابوا من قبل بفيروس كورونا.

وأظهرت النتائج التي تم الإعلان عنها في يناير فعالية بنسبة 49.4٪ ضد كوفيد-19 المصحوب بأعراض في تجربة جنوب إفريقيا التي تبحث في مزيج من الفيروس الأصلي والمتغير الجنوب أفريقي، و 60.1٪ بين أولئك الذين كانوا غير مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

المصدر: "رويترز"