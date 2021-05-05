ممثلة التجارة الأمريكية: واشنطن تؤيد رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا

قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي إن "الولايات المتحدة ستؤيد رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا"، مشيرة إلى أن "المفاوضات بشأن ذلك ستستغرق وقتا".

وقالت تاي في تصريح إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستواصل تسريع جهودها لتوسيع وتصنيع اللقاحات وزيادة المعروض من المواد الخام".

ومن المنتظر أن يتحدث بايدن عن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا.

وتعطل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى حتى الآن مفاوضات في منظمة التجارة العالمية بشأن مقترح تقوده الهند وجنوب إفريقيا، يقضي برفع حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات كورونا.

المصدر: "رويترز"