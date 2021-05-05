 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني: قلق الجيش الأمريكي حول قدرات إيران العسكرية في محله

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: قلق الجيش الأمريكي حول قدرات إيران العسكرية في محله
Reuters Morteza Nikoubazl
الحرس الثوري الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qc1g

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن "تقديرات الجيش الأمريكي حول قدرات إيران العسكرية صحيحة، وقلقه في محله".

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال اللواء سلامي إن "الولايات المتحدة تدرك قوة إيران، ونحن متطورون في صناعة الطائرات المسيرة وبقية المجالات العسكرية".

وأشار إلى أن "دقة الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية باتت عالية جدا وهي تتمتع بمديات طويلة".

وأضاف أن "تقديرات قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال كينث ماكينزي حول قدرات إيران العسكرية صحيحة، وقلقه في محله".

واعتبر أن "الولايات المتحدة لم تعد قادرة كالسابق على التدخل في المنطقة ولم تعد تحقق فيها أي انتصارات سياسية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا