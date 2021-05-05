الحرس الثوري الإيراني: قلق الجيش الأمريكي حول قدرات إيران العسكرية في محله

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن "تقديرات الجيش الأمريكي حول قدرات إيران العسكرية صحيحة، وقلقه في محله".

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال اللواء سلامي إن "الولايات المتحدة تدرك قوة إيران، ونحن متطورون في صناعة الطائرات المسيرة وبقية المجالات العسكرية".

وأشار إلى أن "دقة الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية باتت عالية جدا وهي تتمتع بمديات طويلة".

وأضاف أن "تقديرات قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال كينث ماكينزي حول قدرات إيران العسكرية صحيحة، وقلقه في محله".

واعتبر أن "الولايات المتحدة لم تعد قادرة كالسابق على التدخل في المنطقة ولم تعد تحقق فيها أي انتصارات سياسية".

المصدر: RT