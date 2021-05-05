"الصحة العالمية" ترحب بدعم بايدن مقترح رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس إن تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترح رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا يمثل "لحظة هائلة في المعركة ضد الجائحة".

وكتب غيبريسوس في تغريدة: "هذه لحظة هائلة في المعركة ضد كورونا. التزام الرئيس الأمريكي بدعم رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا هو مثال قوي على قيادة الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الصحية العالمية".

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep@AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of 🇺🇸 leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 5, 2021

وكان بايدن أعرب يوم الأربعاء عن دعمه مقترحا بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات، رضوخا لضغوط متزايدة من المشرعين الديمقراطيين الأمريكيين وأكثر من 100 دولة أخرى.

وكانت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، قالت الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستؤيد رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19، لكنها أضافت أن المفاوضات في منظمة التجارة العالمية بشأن ذلك ستستغرق وقتا.

وسيسمح المقترح، في حال تجسيده، للدول النامية بإنتاج لقاحات كوفيد-19.

المصدر: وكالات