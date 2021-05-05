إسبانيا تسجل 11 إصابة بسلالة كورونا الهندية

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 11 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

وأوضحت دارياس أن الحالات تم رصدها في تفشيين منفصلين اكتشفهما مسؤولو الصحة في الأيام الأخيرة.

وأضافت وزيرة الصحة أن طائرة تحمل إمدادات طبية من بينها الأكسجين وأجهزة تنفس متجهة إلى الهند المتضررة بشدة ستغادر إسبانيا الخميس.

الأسبوع الماضي وافقت الحكومة على إرسال شحنة من سبعة أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة الهند في التغلب على موجة العدوى المرتفعة فيها.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية أواخر مارس الماضي اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد تحتوي على طفرتين ويعتقد أنها تمثل سببا أساسيا لانتشار الإصابات بالمرض بشكل حاد في الهند.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات