هاريس تزور غواتيمالا والمكسيك لبحث سبل معالجة ارتفاع أعداد المهاجرين

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، إنها ستسافر إلى غواتيمالا والمكسيك يومي 7 و8 يونيو، لبحث سبل معالجة ارتفاع أعداد المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكشفت هاريس الشهر الماضي عن نيتها للتوجه قريبا إلى المكسيك وغواتيمالا لمعالجة أزمة تدفق المهاجرين، من منطقة المثلث الشمالي بأمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وكان بايدن أعلن أن هاريس ستقود جهود الولايات المتحدة مع المكسيك ودول المثلث الشمالي لوقف تدفق الهجرة إلى الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"