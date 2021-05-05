بريطانيا تمنح سفير الاتحاد الأوروبي وضعا دبلوماسيا كاملا

منحت المملكة المتحدة الوضع الدبلوماسي الكامل لسفير الاتحاد الأوروبي في البلاد، في خطوة تحل أحد الخلافات التي أدت إلى توتر العلاقات بين الجانبين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد.

وفي بيان مشترك، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنهما توصلا إلى اتفاق "يقوم على حسن النية والبراغماتية".

وبموجب ما يسمى باتفاقية التأسيس لبعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، سيكون لسفير الاتحاد الأوروبي في لندن الآن وضع يتفق مع نظرائه من دول العالم. وسيكون لموظفي الاتحاد الأوروبي أيضًا نفس الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوفود الأخرى في المملكة المتحدة.

وتنهي الاتفاقية إحدى المشكلات التي أدت إلى توتر العلاقات منذ مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2020. إذ سعت المملكة المتحدة إلى تبرير قرارها بعدم منح الوضع الدبلوماسي الكامل لجواو فالي دي ألميدا، أول سفير للاتحاد في لندن، على أساس أن الاتحاد الأوروبي ليس دولة، بالرغم من أن الدول الأخرى تمنحه أوراق اعتماد معادلة.

اعتقد الكثيرون أن موقف المملكة المتحدة كان متعنتا ويهدف فقط إلى مساعدة رئيس الوزراء بوريس جونسون في الحصول على أكبر عدد ممكن من التنازلات من الاتحاد الأوروبي خلال مناقشات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

المصدر: AP