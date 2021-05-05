الولايات المتحدة تسجل تراجعا بنسبة 80% بإصابات كورونا

سجلت الولايات المتحدة انخفاضا بحالات الإصابة بفيروس كورونا بنحو 80 في المائة منذ ذروتها في يناير وسجلت الوفيات تراجعا بنسبة 78 في المائة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وبحسب تحليل أجرته الصحيفة البريطانية استنادا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، سجلت الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء أقل حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ 9 أكتوبر الماضي بلغت 40733 إصابة جديدة بمتوسط ​​متجدد لسبعة أيام بلغ 47704.

وهذا الرقم ليس فقط أقل بكثير من ذروة شهر يناير عند حوالي 247000 حالة جديدة في المتوسط ، ولكن أيضا أقل من الزيادة التي شهدها شهر يوليو عندما كان متوسط ​​الحالات اليومية حوالي 68000.

كما تم الإبلاغ عن إجمالي 933 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي يسجل أقل من 1000 حالة وفاة.

وأبلغت أربع ولايات فقط هي هاواي ولويزيانا ونيو مكسيكو ووايومنغ عن زيادة في إصابات كورونا مع ثبات معدل الإصابات أو تراجعها في الولايات الأخرى.

وفي الوقت نفسه سجلت مقاطعة لوس أنجلوس ومدينة نيويورك انخفاضا في عدد الوفيات ودخول المستشفيات وتراجع معدلات الإصابات إلى أرقام قياسية منخفضة.

المصدر: "ديلي ميل"