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رئيس البنك الدولي يدعو الدول الغنية لتخفيف قبضتها على مخزونات لقاحات كورونا

أخبار العالم

رئيس البنك الدولي يدعو الدول الغنية لتخفيف قبضتها على مخزونات لقاحات كورونا
Reuters Florence Lo
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
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حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الدول الغنية على تسريع الإفراج عن فائض اللقاحات المضادة لكورونا وتصديرها إلى الدول النامية التي تواجه الآن حاجات أكبر للقاحات.

وقال مالباس في ندوة على الإنترنت نظمتها صحيفة "فايننشال تايمز" إن "البنك الدولي لديه الآن عمليات تمويل قوية للقاحات في حوالي 18 دولة، وهو رقم سيرتفع إلى 50 دولة وإلى حوالي أربعة مليارات دولار بحلول منتصف العام".

وأضاف أن "الدول المتقدمة يجب أن تتخلى عن آلية السيطرة التي لديها على اللقاحات وأن تترك الدول التي لديها أنظمة تطوير بأن تبدأ باستخدام تلك الأنظمة".

المصدر: "رويترز"

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