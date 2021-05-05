باكستان تعلن مقتل 4 من جنودها قرب الحدود الأفغانية

قال الجيش الباكستاني إن مجموعة من المسلحين الأفغان أطلقت النار عبر الحدود على قواته المتمركزة جنوب غرب باكستان مما أسفر عن مقتل أربعة جنود في الأقل، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وذكر الجيش في بيان أن الهجوم الحدودي وقع أثناء إشراف وحدة على تركيب سياج بالقرب من بلدة زوب في إقليم بلوشستان، مؤكدا أن الجنود ردوا على مصدر النيران، كما أصيب ستة منهم أيضا ونقلوا إلى مستشفى في كويتا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم يتضمن بيان الجيش مزيدا من التفاصيل.

من جهة أخرى، وقع إطلاق نار آخر في شمال غرب البلاد، خلال مداهمة قوات الأمن الباكستانية لمخبأ لمسلحين في معقل سابق للمتمردين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود كما قتل اثنان من المتمردين، وفقا لما أعلنه الجيش.

وبدأت باكستان تسييج الحدود الأفغانية في عام 2017 لاحتواء حركة المسلحين وكبح التهريب وعبور الحدود بشكل غير قانوني. وأعلنت باكستان إنها أكملت حوالي 85٪ من السياج على طول 2611 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان - والمعروفة باسم خط دوراند.

ولم تعترف أفغانستان مطلقا بالحدود التي تمر عبر معقل الباشتون، مما أدى إلى إضعاف قوة أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان على كلا الجانبين. وكثيرا ما يتبادل الجانبان الاتهامات بالسماح ضمنيا للمسلحين بالعمل على طول الحدود المليئة بالثغرات.

المصدر: AP