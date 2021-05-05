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نتنياهو يدعو بينيت وأعضاء حزبه إلى عدم المشاركة في حكومة غريمه لابيد

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نتنياهو يدعو بينيت وأعضاء حزبه إلى عدم المشاركة في حكومة غريمه لابيد
Reuters /FW1F/William Maclean
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، زعيم حزب يمينا نفتالي بينيت وأعضاء حزبه إلى عدم المشاركة في الحكومة التي يرتقب أن يشكلها غريمه يائير لابيد.

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وتأتي دعوة نتنياهو إثر إعلان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، تكليف يائير لابيد، المعارض لنتنياهو وزعيم حزب "يش عتيد"، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وكانت قناة i24news ذكرت يوم الاثنين أن بينيت رفض عرضا من نتنياهو بتولي رئاسة الوزراء في حكومة ائتلافية يمينية، في خطوة قضت على فرص نتنياهو في تشكيل حكومة.

يذكر أنه في حال فشل لابيد في تشكيل ائتلاف خلال فترة 28 يوما، يمكن للرئيس مطالبة البرلمان باختيار مرشح خلال ثلاثة أسابيع، وإذا لم يتمكن البرلمان من ذلك فستجرى انتخابات جديدة.

وترجع الأزمة السياسية في إسرائيل بالأساس إلى المشكلات القانونية التي يواجهها نتنياهو، إذ قال بعض الحلفاء المحتملين إنهم لن يعملوا تحت قيادة رئيس وزراء يخضع للمحاكمة.

المصدر: وكالات

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