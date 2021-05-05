تركيا ترصد 356 وفاة جديدة بكورونا والسلطات تعلن عن انخفاض ملحوظ للإصابات

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 26476 إصابة و356 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، فيما أعلنت السلطات عن انخفاض ملحوظ للحالات اليومية.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26476، مقابل 24733 في بيانات الاثنين و28997 الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4955594.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 356 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 347 الاثنين، و336 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 41883 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 35464 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 4589501 شخص.

وفي غضون ذلك قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده شهدت انخفاضا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، عقب فرض تدابير جديدة والانتقال إلى الإغلاق التام مؤخرا.

وأشار قوجة إلى أن الأيام الـ15 الماضية شهدت تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وذلك كنتيجة للتدابير الجديدة والإغلاق التام.

وتوقع أن تظهر نتائج التدابير الجديدة، خلال الفترة المقبلة على معدلات الوفيات والحالات الحرجة من المرضى.

وفي سياق متصل، قال الوزير التركي إن بلاده أبرمت اتفاقا مع الصين لتوريد 100 مليون جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على أن يصل العدد المذكور إلى تركيا على دفعتين، في كل منها 50 مليون جرعة.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

وفي 29 أبريل فرضت السلطات التركية إغلاقا عاما على المستوى الوطني سيستمر حتى 17 مايو لاحتواء تفشي الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات