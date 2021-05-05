تقرير: كوريا الشمالية تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها

تواجه كوريا الشمالية واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الممتد 73 عاما، وسط نقص في الغذاء والدواء وتحذيرات من ارتفاع معدلات البطالة والتشرد، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وقالت الصحيفة البريطانية إن اقتصاد بيونغ يانغ تضرر بسبب أكثر من عام من القيود المفروضة على الحدود بعد تفشي فيروس كورونا والفيضانات الناجمة عن الكوارث الطبيعية والعقوبات الدولية المفروضة ردا على برامج النظام النووية والصواريخ الباليستية.

وقال جيرو إيشيمارو، رئيس موقع "آسيا برس" إن "الاقتصاد الكوري الشمالي على شفا ركود هائل"، مشيرا إلى أن "الانهيار الوشيك للتجارة مع الصين تسبب في خسائر كبيرة في الوظائف، حيث أجبر الناس على بيع ممتلكاتهم وحتى حقوق الإقامة في منازلهم المملوكة للدولة لشراء الطعام".

وكشف أن "هناك المزيد من الناس يتسولون من أجل الطعام والمال في الأسواق، وزيادة في عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم. كما أن هناك حاجة ماسة للمضادات الحيوية والأدوية الأخرى".

وتظهر البيانات أن تجارة كوريا الشمالية مع الصين تقلصت بنحو 80٪ العام الماضي بعد أن أغلقت بيونغ يانغ حدودها، مع العلم أن حالات الإصابة الكبيرة بالفيروسات ستعطل بسرعة بنيتها التحتية الصحية الضعيفة بالفعل.

وفي الشهر الماضي، شبه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الأزمة الاقتصادية بمجاعة تسعينيات القرن الماضي، التي مات فيها ثلاثة ملايين شخص فيها.

وقال كيم لأعضاء القاعدة الشعبية في حزب العمال الكوري الحاكم: "هناك العديد من العقبات والصعوبات التي تنتظرنا، وبالتالي فإن نضالنا من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحزب الثامن لن يكون سهلا".

هذا وأغلقت كوريا الشمالية حدودها البرية مع الصين وروسيا في أوائل العام الماضي بعد التقارير الأولى عن حالات كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية. وقد دمرت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على تحركات الأشخاص داخل البلاد اقتصادها المعتمد على الاستيراد.

المصدر: "الغارديان"