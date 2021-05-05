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مقتل عنصر في الشرطة الفرنسية بإطلاق نار في أفينيون

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مقتل عنصر في الشرطة الفرنسية بإطلاق نار في أفينيون
Le DL/ J.-F- GARCIN
موقع إطلاق نار خلال عملية لمكافحة المخدرات في مدينة أفينيون الفرنسية.
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شرطي بالرصاص خلال عملية أمنية لمكافحة المخدرات في مدينة أفينيون.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر "تويتر"، بأن مجموعة عناصر شرطة تعرضوا لإطلاق نار خلال عملية مداهمة لمكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة رجل شرطة بجروح خطيرة فارق لاحقا على إثرها الحياة.

وأعرب دارمنانين عن تعازيه لذوي القتيل، مشيرا إلى أنه سيزور موقع العملية في وقت لاحق.

من جانبه، ذكر مصدر في نقابة شرطة أفينيون لوكالة "رويترز" أن مطلق النار على الشرطة فر من الموقع ولا تزال عمليات البحث عنه جارية.

المصدر: RT + "رويترز"   

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