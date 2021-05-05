راب: مجموعة السبع تبحث عن "نهج بناء ومدروس" للتعامل مع الصين

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عقب اجتماع لوزراء الخارجية مجموعة السبع الكبار "G7" في لندن إن المجموعة تبحث عن "نهج بناء ومدروس" للتعامل مع الصين.

وقال راب للصحفيين: "نحن جميعا نبحث عن نهج بناء ومدروس، ونشارك حيثما يوجد مجال للقيام بذلك بشأن أشياء مثل تغير المناخ وأن نكون واضحين للغاية بشأن القيم التي نعتز بها".

واعتبر أن "توسيع الدول ضمن "G7" يعني أن هناك احتمالية أكبر لتحقيق أهدافنا"، مشددا على أن "قمة القادة التي ستعقد في يونيو المقبل مهمة من أجل المضي قدما لحل الوباء العالمي واستعادة خطة التعافي".

المصدر: "رويترز"