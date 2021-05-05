إثيوبيا.. الزعيم المؤقت لإقليم تيغراي يستقيل من منصبه

أكد أبي جبرييووت يهديغو، نائب رئيس الإدارة الانتقالية لإقليم تيغراي الإثيوبي، مولو نيغا، أن الأخير استقال من منصبه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وجاء هذا الإعلان، اليوم الأربعاء، خلال اتصال يهديغو بوكالة "رويترز" للأنباء.

وتم تعيين مولو نيغا رئيسا للإدارة المؤقتة التي عينتها الحكومة الفيدرالية في نوفمبر، إثر هجوم عسكري شن على الإقليم الشمالي.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في إقليم تيغراي بإثيوبيا، والأنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، ومنها العنف الجنسي ضد النساء.

وتدخلت القوات الإريترية في النزاع بإقليم تيغراي المستمر منذ نوفمبر الماضي، دعما لقوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية في مواجهة المتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مارس الماضي بوجود قوات إريترية في بلاده وتحدث عن بدء انسحابها، بينما كانت سلطات إريتريا ترفض الحديث عن تواجد قواتها على أراضي إثيوبيا.

المصدر: وكالات