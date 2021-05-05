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باريس تؤكد "اختفاء" صحفي فرنسي بعد إعلانه أن "القاعدة" اختطفته في مالي

أخبار العالم

باريس تؤكد
Reuters Michele Cattani
الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا
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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، "اختفاء" الصحفي أوليفييه دوبوا في مالي، مشيرة إلى أنها على تواصل مع السلطات المالية حول الموضوع.

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وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "نتواصل مع السلطات في مالي بشأن اختفاء الصحفي أوليفييه دوبوا".

وكان دوبوا قد أعلن عن اختطافه في مالي على يد جماعة متشددة تابعة لتنظيم "القاعدة"، وطالب سلطات بلاده بالسعي إلى إنقاذه.

ويظهر الصحافي، في مقطع مصور مدته 21 ثانية تناقلته وسائل إعلام فرنسية، وهو يقول "أنا أوليفييه ديبوا. أنا فرنسي. خطفني تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا في جاو في 8 أبريل".

ودعا الصحافي في الشريط المصور أصدقاءه والسلطات الفرنسية للعمل على تحريره.

المصدر: وكالات

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