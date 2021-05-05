مشاورات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية ومطالبات بإعادة التفويض إلى الكنيست

تستمر المشاورات النيابية في إسرائيل لتشكيل الحكومة من جديد، في حين التقى الرئيس، رؤوفين ريفلين، معظم أحزاب كتلة "التغيير".

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن مسؤولا كبيرا في حزب الليكود أشار إلى أن التوصية بتشكيل رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الحكومة، ستكون "خطأ خطيرا"، لأن ذلك يعني أن الليكود "يضفي صبغة الشرعية على حكومة مع رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، واليسار.

وكشفت "مكان" نقلا عن مصدر رفيع المستوى في كتلة "التغيير" أن تشكيل الحكومة هو في متناول اليد، بمجرد أن يتجاوز بينيت الحاجز السيكولوجي الذي يمنعه من ذلك .

ولفتت "مكان" إلى أن الكتلة المؤيدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، توصي الرئيس بإعادة التفويض إلى الكنيست، وأنه في هذه المرحلة يوصي 52 نائبا بإعادة التفويض إلى الكنيست، و7 نواب بتكليف نفتالي بينيت بالمهمة، فيما يوصي 51

نائبا بتكليف يائير لابيد بتشكيل الحكومة .

ويشار إلى أن إعادة التفويض إلى الكنيست يعني وجوب الحصول على أصوات 61 نائبا لتشكيل الحكومة، اما إذا قرر الرئيس ريفلين تكليف لابيد بالمهمة فسيستطيع لابيد تشكيل حكومة أقلية.

وفي إطار هذه المشاورات، التقى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في وقت سابق من اليوم، كلا من رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، حيث أن الاثنين طلبا أن يحال كتاب التفويض لتشكيل الحكومة إليه.

من جانبه، أكد يائير لابيد أنه سيعمل كل ما بوسعه من أجل تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.

وحث رؤوفين ريفلين الكتل المختلفة على إبلاغه حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، بتوصيتها بشأن الشخصية البرلمانية الجديدة التي سيحال اليها كتاب التفويض .

هذا وقرر حزب" تيكفا حداشا" قبل ظهر اليوم التوصية على رئيس حزب يائير لابيد، لتسند إليه مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

في حين أن القناة السابعة العبرية أشارت إلى احتمال أن يعارض نائب آخر عن "يمينا" تأليف حكومة مع أحزاب اليسار، بعد أن أعلن النائب، عميحاي شيكلي، معارضته لذلك، فيما قال مراقبون إن كتلة "التغيير" لن تتمكن في هذا الحال من تشكيل حكومة .

وأفاد "يمينا" أن الحزب مستمر في مساعيه لتشكيل حكومة مستقرة لمنع التدهور نحو انتخابات خامسة .

كما تم إلغاء جلسة اللجنة المنظمة للكنيست التي كانت مقررة اليوم، فيما اعتبر مراقبون أن فكرة الانتخابات المباشرة لرئيس الوزراء حذفت من جدول الاعمال، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"