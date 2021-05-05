بلجيكا.. حكم نهائي بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني مدان بالتخطيط لتفجير في فرنسا

أصدر القضاء البلجيكي، اليوم الأربعاء، حكما نهائيا بسجن دبلوماسي إيراني لمدة 20 عاما، بتهمة التخطيط لتنفيذ تفجير في فرنسا.

وأكدت وكالة "فرانس برس" أن هذا الحكم النهائي صدر اليوم عن محكمة في مدينة أنتويرب بحق الدبلوماسي الإيراني، أسد الله الأسدي، الذي سبق أن أدين في فبراير الماضي بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي، بعد الإعلان عن إحباط مخطط لتفجير اجتماع لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض بالقرب من باريس في يونيو 2018.

#عاجل: حكم نهائي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني في بلجيكا في قضية خطة اعتداء في #فرنسا#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) May 5, 2021

ونقلت وكالة "رويترز" عن ديميتري دي بيكو، محامي الدبلوماسي المدان، قوله إن موكله قرر عدم الطعن على الحكم الصادر بحقه وسيقضي عقوبته، على الرغم من عدم اعترافه باختصاص القضاء البلجيكي للحكم عليه.

ولفت المحامي إلى أن الأسدي، الذي اعتقل في ألمانيا وسلم إلى بلجيكا للمحاكمة، كان يحظى بحصانة دبلوماسية لكونه القنصل الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا.

بدوره، شدد محامي الادعاء، جورج أونري بوتيه، للصحفيين على أن هناك ضمانات من دولة بلجيكا بعدم مبادلة الأسدي بسجناء غربيين في إيران، مشيرا إلى فصل السلطات بين السلطة القضائية والنظام السياسي.

في غضون ذلك، أدانت السفارة الإيرانية في بلجيكا الحكم الصادر بحق الدبلوماسي، مشددة على أن طهران "تحتفظ بالحق في استخدام جميع الآليات القانونية ضده، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للتسوية الإلزامية للمنازعات"

وتصر المحكمة البلجيكية على أن الأسدي كان يدير شبكة للمخابرات الإيرانية، وكان يتصرف بناء على أوامر من طهران.

وتعد هذه المرة الأولى التي يمثل فيها دبلوماسي إيراني أمام القضاء بتهمة تتعلق بالإرهاب منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

المصدر: أ ف ب + رويترز + RT