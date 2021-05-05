خطة أوروبية للخروج من تحت عباءة الصين التجارية

كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول، في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

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وأشار الاتحاد إلى مدى الضرورة الملحة لهذه المهمة، إذ تعتمد أوروبا على الصين في توريد نحو نصف 137 منتجا يستخدم في الأنظمة البيئية الحساسة، وهي بصفة أساسية مواد خام وأدوية ومنتجات أخرى مهمة لأهداف رقمية وبيئية للكتلة.

وتشمل القطاعات الإستراتيجية التي سيخفض الاتحاد الأوروبي الاعتماد عليها، المواد الخام، ومكونات العقاقير، وأشباه الموصلات، بعد ركود اقتصادي بسبب الجائحة.

المصدر: رويترز