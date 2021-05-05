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النمسا قررت استخدام اللقاح الروسي ضد كورونا وتنتظر الضوء الأوروبي الأخضر

أخبار العالم

النمسا قررت استخدام اللقاح الروسي ضد كورونا وتنتظر الضوء الأوروبي الأخضر
Reuters Leonhard Foeger
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أكد مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، عن الحاجة إلى اتخاذ قرار سريع من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) بشأن الموافقة على تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال كورتس في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن النمسا أكملت مفاوضاتها بشأن عقد لشراء اللقاح الروسي، وتنتظر قرار الهيئة التنظيمية الأوروبية.

وأكد أن بلاده قررت استخدام اللقاح الروسي فقط، بعد التسجيل لدى المنظم الأوروبي (EMA).

وأضاف: "بشكل عام، أود أن ينطبق هذا الأمر ليس فقط على لقاح سبوتنيك V"، مشيرا إلى أنه "خلال الأشهر الستة الماضية، تم اتخاذ العديد من القرارات من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية، وتطلب ذلك وقتا طويلا، وكلما تم اتخاذ هذه القرارات في وقت مبكر، يكون ذلك أفضل".

المصدر: تاس

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