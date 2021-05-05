روسيا: سجناء أمريكيون أو إيرانيون خارج أجندة مباحثات فيينا

نفت روسيا وجود أي مشاورات بشأن إمكانية تنفيذ صفقة تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، ضمن إطار المباحثات الدولية الجارية في فيينا، الهادفة لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى مقر المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، (وهو يترأس وفد موسكو في المباحثات)، على حسابه في "تويتر" فجر اليوم الأربعاء: "محتجزون أمريكيون أو إيرانيون ليسوا جزءا من مباحثات فيينا".

American or Iranian detainees are not a part of the Vienna talks. https://t.co/ukBIppReTC — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 5, 2021

وجاءت هذه التغريدة تعليقا على تصريح المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ريتشارد غولدبرغ الذي رجح إمكانية إبرام اتفاق غير رسمي ستدفع الولايات المتحدة بموجبه مقابل إفراج إيران عن الأمريكيين المحتجزين لديها، بالإضافة إلى عودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي مؤخرا بأن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى وتحرير الولايات المتحدة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لديها، لكن كلا الدولتين نفت رسميا لاحقا صحة هذا الخبر.

المصدر: RT