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مجموعة "دعم الإسلام والمسلمين" التابعة لـ"القاعدة" تختطف صحفيا فرنسيا في مالي

أخبار العالم

مجموعة
Reuters Joe Penney
جندي فرنسي في مالي
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أعلنت مجموعة "دعم الإسلام والمسلمين (GSIM)، عبر مقطع فيديو مدته 21 ثانية، عن اختطاف الصحفي الفرنسي، أوليفييه دوبوا، في مالي.

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وأكد أوليفييه دوبوا، الذي يعمل صحفيا في مالي منذ العام 2015، في جريدة "Le Point" الأسبوعية وصحيفة "Liberation" اليومية، اختطافه في 8 أبريل الماضي، وذلك عبر مقطع الفيديو الذي نشرته المجموعة.

وقال دوبوا: "أنا أخاطب عائلتي وأصدقائي والسلطات الفرنسية للعمل على الافراج عني".

 يذكر أن مجموعة "دعم الإسلام والمسلمين" هي الجماعة الجهادية الرئيسية في مالي التابعة لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي (AQIM)، وتنشط بشكل رئيسي في شمال مالي.

المصدر: RT

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