تويتر وفيسبوك وغوغل مهددة بدفع ملايين الروبلات لانتهاكها قواعد النشر في روسيا

بناء على طلب من هيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية، قد تجد شركة فيسبوك وغوغل وتويتر نفسها ملزمة بدفع عشرات ملايين الروبلات، بسبب انتهاكها قواعد النشر ورفضها حذف معلومات محظورة.

وقد يتم تغريم "غوغل" و"فيسبوك" من جديد بمبلغ قدره 20 مليون روبل، لرفضهما حذف المعلومات المحظورة.

ونقلت وكالة "تاس" عن المحكمة التي تلقت بروتوكولات عن انتهاكات "تويتر"، بأن الأخيرة مهددة بدفع غرامة مالية قدرها 24 مليون روبل لانتهاك مماثل.

وفي بداية أبريل الماضي، فرضت المحكمة رقم 422 في بموسكو غرامة قدرها 8.9 مليون روبل على "تويتر" بموجب ثلاثة بروتوكولات إدارية تقدمت بها هيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية، لرفض "تويتر" حذف المنشورات التي تدعو القاصرين إلى المشاركة في مظاهرات غير قانونية.

المصدر: تاس