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منظومة دفاع جوي تركية تجتاز اختبارات جديدة لأول مرة (فيديو)

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منظومة دفاع جوي تركية تجتاز اختبارات جديدة لأول مرة (فيديو)
منظومة دفاع جوي تركية تجتاز اختبارات جديدة لأول مرة
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اجتازت إحدى أهم منظومات الدفاع الجوي التركية، أمس الثلاثاء، اختبارات جديدة للمرة الأولى.

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تركيا تجري تدريبات على منظومة دفاعية محلية الصنع
تركيا تجري تدريبات على منظومة دفاعية محلية الصنع

وأعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "منظومة الدفاع الجوي التركية (حصار) HISAR-A، نجحت في استهداف وتدمير طائرة اختبار في الجو بشكل تام".

وأوضح دمير أن "الاختبارات على منظومة الدفاع الجوي محلية الصنع HISAR-A تمت بمشاركة خبراء من وزارة الدفاع التركية وشركتي (روكيتسان) و(أسيلسان) للصناعات الدفاعية التركية".

ولفت إلى أن "الاختبارات أثبتت زيادة مدى أداء المنظومة في الارتفاع والبعد، فضلا عن السرعة العالية في إصابة الأهداف الجوية".

تجدر الإشارة إلى أن منظومة HISAR-A التركية محلية الصنع، تتمتع بالعديد من الميزات أهمها:

ـ النقل: يمكن حملها على عربة مجنزرة أو مركبة عجلات.

ـ القدرة النارية: يمكنها إطلاق 4 صواريخ في نفس الوقت بشكل عامودي.

ـ التنسيق: يمكنها التنسيق مع الوحدات والآليات العسكرية الأخرى.

ـ المدى: 16 كلم.

ـ الأهداف التي يمكنها تدميرها: الطائرات الحربية، الحوامات، الطائرات بدون طيار، الصواريخ الطائرة أو الموجهة، صواريخ جو أرض.

يشار إلى أن تركيا حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية في الأعوام الأخيرة، كما تصدرت 6 شركات تركية للصناعات الدفاعية قائمة أفضل 100 شركة في العالم.

المصدر: وكالة أنباء تركيا

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