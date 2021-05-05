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إيران تعلن نجاح الاختبار البشري للقاح "فخرا" المحلي ضد فيروس كورونا

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إيران تعلن نجاح الاختبار البشري للقاح
إرنا
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أفادت وكالة "إرنا" بنجاح لقاح "فخرا" الإيراني المضاد لفيروس كورونا، في اجتياز أول اختبار تجريبي على الناس، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب الوكالة، بدأت إيران في 16 مارس، المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على لقاح "فخرا" ، الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية، بتطعيم نجل العالم في المجال النووي والدفاعي، الراحل محسن فخري زادة.

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وكان مدير مشروع لقاح "فخرا" المضاد لفيروس كورونا، احمد كريمي، قد أعلن نهاية مارس الماضي بأن هذا اللقاح سيصل مرحلة الإنتاج الوفير في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.

المصدر: إرنا

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