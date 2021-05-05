هجوم جديد على نساء من أصول أسيوية في الولايات المتحدة

ألقت الشرطة في سان فرانسيسكو القبض على رجل يشتبه في قيامه بطعن امرأتين آسيويتين في منطقة ميد ماركت بالمدينة، في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وأكد مايكل أندرايشاك، ضابط الإعلام العام في شرطة سان فرانسيسكو، أن ضباطا من محطة تندرلوين اعتقلوا رجلا يبلغ من العمر 54 عاما، يشتبه بقيامه بعملية طعن في الحي 600 من شارع إيدي.

وقالت الشرطة إن التهم الموجهة للمشتبه به لا تزال معلقة. ولم يكن هناك تأكيد حتى ليلة الثلاثاء ما إذا كان المشتبه به يواجه تهمة كراهية.

One of the women, 85 years old, is currently in surgery at SF General. Please think of her and her family. I will share updates as i receive them. Nothing more sickening than stabbing an 85 year old woman while she waits for the bus. Horrific. #StopAsianHate — Matt Haney (@MattHaneySF) May 5, 2021

وبحسب قناة "KPIX" التلفزيونية، فإن إحدى الضحايا تبلغ من العمر 85 عاما، أصيبت بجروح خطيرة بعد تلقيها طعنات في الصدر والذراع. أما الضحية الثانية فتبلغ من العمر 65 عاما.

وتخضع المرأتان لعملية جراحية في مستشفى زوكربيرج سان فرانسيسكو العام.

في غضون ذلك، قال الأشخاص الذين شاهدوا الهجوم إن رجلا يمسك بسكين كان يسير في شارع السوق، عندما اقترب من محطة للحافلات وطعن المرأتين.

وقدم شاهد عيان على حادث الطعن صورة إلى "KPIX" لمشتبه به محتمل. ويظهر في الصورة رجل حليق الرأس، يرتدي قميصا داكن اللون وبنطال جينز أزرق، وحذاء رياضيا باللونين الأسود والأبيض. كما يبدو أن الرجل كان يحمل حقيبة سوداء وخضراء.

المصدر: "KPIX-TV"