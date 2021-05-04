الولايات المتحدة تتعهد بالعمل مع شركائها لمواصلة الضغط على حكومة مادورو في فنزويلا

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بتعاون واشنطن مع شركائها لمواصلة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من أجل "العودة السلمية إلى الديمقراطية".

وفي تصريحات مسجلة تم بثها في مؤتمر حول أمريكا اللاتينية، قال بلينكن إن "إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل انتقاد قمع حقوق الإنسان في كوبا".

وجاءت تصريحات بلينكن الصارمة بعد يوم فقط من توضيح مسؤول كبير في البيت الأبيض في مقابلة مع "رويترز" أن "الإدارة ليست في عجلة من أمرها لتخفيف العقوبات عن حكومة مادورو الاشتراكية أو القيام بلفتات رئيسية تجاه هافانا التي يحكمها الشيوعيون".

المصدر: "رويترز"