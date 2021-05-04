الدفاع الأفغانية: مقتل 22 من مسلحي "طالبان" في عمليات بولايتي فارياب ولغمان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 22 مسلحا من حركة "طالبان" في عمليات للجيش في ولايتي فارياب ولغمان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه "تم استهداف قافلة لحركة طالبان بولاية فارياب (شمال البلاد)، ما أسفر عن مقتل 10 مسلحين من الحركة وإصابة 16 آخرين​​​".

وفي بيان منفصل، أوضحت وزارة الدفاع أن القوات الأمنية استهدفت أمس مناطق تسيطر عليها حركة "طالبان" في ولاية لغمان شرق البلاد، ونتيجة لذلك قتل 12 من مسلحي الحركة وأصيب 5 آخرون.

ويأتي تصعيد الاشتباكات بين طالبان والحكومة الأفغانية في ظل بدء الإدارة الأميركية سحب قواتها من أفغانستان، حيث أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن انسحاب القوات تم بنسبة قد تصل إلى 6 بالمئة منذ بداية الانسحاب خلال نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: "سبوتنيك"