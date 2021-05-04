وزير العدل الأمريكي: زيادة الإرهاب الداخلي في الولايات المتحدة "يقض مضجعي ليلا"

طالب وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، الكونغرس بتقديم مزيد من التمويل للتحقيق والملاحقة القضائية المتعلقة بالإرهاب الداخلي، قائلا إن هذا الأمر "يمثل تهديدا متسارعا يقض مضجعه".

وفي كلمة أمام اللجنة الفرعية للميزانية في مجلس النواب الأمريكي، قال غارلاند: "لدينا خوف متزايد من التطرف العنيف الداخلي والإرهاب الداخلي..كلاهما يقض مضجعي أثناء الليل".

وأضاف أن "خطورة الأسلحة الفتاكة المتاحة لكل من الإرهابيين الأجانب والمحليين زادت"، مشيرا إلى أن وزارة العدل "تضع مواردها للدفاع عن البلاد فيما يتعلق بكليهما".

وأردف: "لدينا تهديد ناشئ ومتسارع".

وتمثل جلسة الاستماع هذه أول ظهور لغارلاند أمام الكونغرس منذ إقرار تعيينه كأكبر مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد في مارس الماضي.

المصدر: "رويترز"