بريطانيا والهند توقعان اتفاقا بشأن الهجرة

قال مسؤول في وزارة الخارجية الهندية إن بريطانيا والهند وقعتا اليوم الثلاثاء اتفاقا بشأن الهجرة والتنقل، حيث يتطلعان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية.

وقال سانديب تشاكرافورتي في مؤتمر صحفي إن الاتفاقية ستوفر فرص عمل معززة لثلاثة آلاف من المهنيين الهنود سنويا، مقابل موافقة الهند على استعادة أي من مواطنيها الذين يعيشون بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة.

وشدد تشاكرافورتي على أنه "من واجبنا الرسمي إعادة المواطنين الهنود الذين لا يحملون وثائق، أو الذين يعانون من محنة في الخارج ولا يحصلون على الجنسية أو تصاريح الإقامة".

بدورها، قالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إن الصفقة تهدف إلى جذب "الأفضل والأذكى ودعم القادمين إلى المملكة المتحدة بالطرق القانونية، مع وقف إساءة استخدام النظام وإخراج من ليس لهم الحق في أن يكونوا في المملكة المتحدة".

ويأتي اتفاق الهجرة بعد أن أعلن البلدان عن استثمار قيمته مليار جنيه استرليني (1.39 مليار دولار) للقطاع الخاص، على أن تبدأ المحادثات بشأن صفقة تجارية كاملة في الخريف.

هذا وتزعم بريطانيا أن هناك ما يصل إلى 100 ألف هندي يعيشون بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة، على الرغم من أن نيودلهي تشكك في هذا الرقم.

المصدر: "رويترز"