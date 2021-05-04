فرنسا.. تراجع عدد مرضى كورونا في العناية الفائقة

ذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة سجل انخفاضا بمقدار 126 حالة ليبلغ العدد الإجمالي 5504 حالات.

كما أظهرت بيانات الوزارة تسجيل تراجع في إجمالي عدد المرضى في المستشفيات والذين تتم معالجتهم من الفيروس بمقدار 523 بعد يومين من الزيادات ليبلغ الإجمالي 28427.

كما أبلغت فرنسا عن 243 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات اليوم الثلاثاء، بانخفاض عن 311 في اليوم السابق.

المصدر: "رويترز"