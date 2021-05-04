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مسؤول فرنسي يكشف لـ"رويترز" عن تفاصيل صفقة الـ"رافال" لمصر

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مسؤول فرنسي يكشف لـ
Reuters ADNAN ABIDI
طائرة حربية فرنسية من طراز "رافال"
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أفاد مسؤول بوزارة القوات المسلحة الفرنسية لوكالة "رويترز" بأن قيمة الصفقة الخاصة ببيع 30 من مقاتلات "رافال" التي تصنعها شركة "داسو" الفرنسية لمصر، تبلغ نحو 4 مليارات يورو.

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وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن التسليم سيبدأ عام 2024، وأن مصر ستتسلم المقاتلات بين عامي 2024 و 2026.

ولفت المسؤول إلى أنه سيجري، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد ترتيبات التمويل، التي تشمل ضمانات حكومية فرنسية بنسبة 85%، ومن المرجح بدء العمل على تنفيذ الصفقة في يونيو المقبل.

وكانت وزارة الدفاع المصرية قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، إبرامها اتفاقا مع فرنسا لتزويد الجيش المصري بـ30 مقاتلة جديدة من نوع "رافال".

المصدر: "رويترز"

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