أعلنت القوات المسلحة الإستونية أن مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف–35 Lightning II" التابعة لسلاح الجو الإيطالي ستقوم بحماية المجال الجوي لدول البلطيق.

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وينقل بذلك سلاح الجو الألماني الذي يتولى تأمين المجال الجوي لدول البلطيق باستخدام مقاتلات من طراز "تيفون" صلاحياته إلى نظيره الإيطالي.

أُعلن عن ذلك خلال حفل أقيم في قاعدة إيماري الجوية، الواقعة بالقرب من العاصمة الإستونية تالين، بحضور قائد القوات الجوية الأمريكية جيفري هاريجيان، الذي أعرب بدوره عن امتنانه لإستونيا على الدعم والاستقبال المقدمين لقوات الحلفاء.

وعبّر هاريجيان عن الشكر للألمان على ضمان سلامة المجال الجوي لإستونيا ودول البلطيق الأخرى، وتمنى النجاح للجانب الإيطالي.

ومن جانبه شدد وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، على أهمية إطلاق "مهمة البلطيق" لضمان أمن المجال الجوي، مشددا على ضرورة اليقظة والاستعداد الدائم لتأمين الحماية اللازمة، غامزا من قناة روسيا.

يشار إلى أن القوات الجوية للدول الأعضاء في الناتو تتولى وفق قرارات الحلف، حماية المجال الجوي لدول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، منذ انضمامها إلى حلف الناتو في عام 2004.

وكان مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد قرر خلال قمة عقدت في شيكاغو في عام 2012، تمديد هذه الحماية إلى أجل غير مسمى.

المصدر: iz.ru