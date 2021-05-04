هيئة أممية تعرب عن قلقها من تصاعد "العنف العنصري" لدى الشرطة البلجيكية

أعربت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن العنف العنصري المرتبط بالشرطة في بلجيكا، وطالبت البلاد بالسماح بإجراء تحقيقات شاملة في حوادث مزعومة.

ودعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري "سي.إي.آر.دي" في بيان لها، السلطات البلجيكية إلى "مزيد من التنوع العرقي في قوة الشرطة بالبلاد".

وقالت إن "خبراءها يساورهم القلق إزاء تقارير عن زيادة عنف الشرطة خلال جائحة كورونا، والتظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية والتصنيف العنصري المستمر وخطاب الكراهية".

وأوصت بأن تقوم السلطات البلجيكية "بسن قانون صريح لحظر التصنيف العنصري، وإنشاء نظام مستقل للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتصنيف العنصري".

وكان مسؤول بارز في جهاز الشرطة البلجيكية قدم استقالته العام الماضي بعد تسجيل مصور نشر عام 2018، تتعامل فيه عناصر شرطة أحد المطارات البلجيكية مع مواطن سلوفاكي بشكل عنيف.

وفي وقت لاحق، توفي الرجل الذي كان في محنة.

ومؤخرا، دشن ممثلو الادعاء البلجيكي تحقيقا في أعقاب وفاة رجل من أصول إفريقية يبلغ من العمر 23 عاما كانت الشرطة تحتجزه.

المصدر: "أسوشيتد برس"