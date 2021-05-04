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"الصحة العالمية" تفصل في قرار الاستخدام الطارئ للقاحين صينيين هذا الأسبوع

أخبار العالم

Reuters OGI/AP
صورة تعبيرية
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من المقرر أن تقرر منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع ما إذا كانت ستوافق على لقاحين صينيين لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد كورونا، حسبما قالت مسؤولة كبيرة في منظمة.

وفي حال الموافقة، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق على ما تسمى قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وستؤدي إلى توزيع أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.

وقالت ماريانغيلا سيماو، مساعدة المدير العام للمنظمة لشؤون توفير الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية، إنه ما يزال يتعين اتخاذ بعض "الترتيبات النهائية" قبل أن تأتي الكلمة الحاسمة من المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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