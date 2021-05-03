 
مباشر

الكونغو تعلن نهاية أحدث تفشي لفيروس إيبولا شرقي البلاد

أخبار العالم

الكونغو تعلن نهاية أحدث تفشي لفيروس إيبولا شرقي البلاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbnt

أعلن وزير الصحة العامة في الكونغو، جان جاك مبونغاني، انتهاء تفشي فيروس إيبولا الذي بدأ في 7 فبراير الماضي في بلدة بوتيمبو شرقي البلاد والذي أودى بحياة ستة أشخاص.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أيضا انتهاء تفشي المرض، وهنأت الكونغو على مكافحته في غضون ثلاثة أشهر.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، كانت هناك 12 حالة إصابة بفيروس إيبولا، مع ست حالات وفاة وست حالات تعاف في أربع مناطق صحية بإقليم شمال كيفو.

وكان آخر مريضين قد خرجا من مركز علاج إيبولا بمنطقة كاتوا في بوتيمبو في 24 مارس.

وهذا هو تفشي فيروس إيبولا الثاني عشر في الكونغو التي يمزقها الصراع منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد عام 1976، والثالث الذي يضرب البلاد في أقل من عام.

المصدر: AP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا