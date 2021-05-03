الكونغو تعلن نهاية أحدث تفشي لفيروس إيبولا شرقي البلاد

أعلن وزير الصحة العامة في الكونغو، جان جاك مبونغاني، انتهاء تفشي فيروس إيبولا الذي بدأ في 7 فبراير الماضي في بلدة بوتيمبو شرقي البلاد والذي أودى بحياة ستة أشخاص.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أيضا انتهاء تفشي المرض، وهنأت الكونغو على مكافحته في غضون ثلاثة أشهر.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، كانت هناك 12 حالة إصابة بفيروس إيبولا، مع ست حالات وفاة وست حالات تعاف في أربع مناطق صحية بإقليم شمال كيفو.

وكان آخر مريضين قد خرجا من مركز علاج إيبولا بمنطقة كاتوا في بوتيمبو في 24 مارس.

وهذا هو تفشي فيروس إيبولا الثاني عشر في الكونغو التي يمزقها الصراع منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد عام 1976، والثالث الذي يضرب البلاد في أقل من عام.

المصدر: AP