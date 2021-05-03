قوات أمريكية توقف شخصا حاول اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن حراسا مسلحين من وكالة الاستخبارات المركزية أوقفوا رجلا حاول اقتحام مقر الوكالة في ولاية فيرجينيا.

وأوضح موقع "إن بي سي" أن "شخصا حاول الدخول إلى منطقة غير مصرح له بها عند مدخل مبنى السي آي إيه".

ونقل الموقع عن مسؤول في الشرطة قوله أن "لا إطلاق نار في الحادث الأمني عند مبنى الوكالة في فيرجينيا".

وأفاد الموقع بوجود أعداد كبيرة لرجال الشرطة أمام بوابات المبنى، تزامنا مع استمرار التعامل مع الحادث الأمني.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت لاحق إلى أن حظر طيران مؤقت فُرض في محيط مبنى الوكالة.

المصدر: "إن بي سي"