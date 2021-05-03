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البنتاغون: "الهجمات الصغيرة" لم تؤثر على انسحابنا من أفغانستان

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البنتاغون:
Reuters
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "الهجمات الصغيرة" التي وقعت في أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع لم يكن لها تأثير كبير على الانسحاب العسكري للولايات المتحدة من البلاد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "ما حصل هو بعض الهجمات الصغيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي لم يكن لها أي تأثير كبير لا على شعبنا أو مواردنا وقواعدنا هناك".

وكان الجيش الأمريكي أعلن قبل يومين عن تعرض مطار قندهار الذي يستضيف قوات تابعة له لهجوم، مؤكدا أن الهجوم لم يسفر عن إلحاق أضرار بشرية أو مادية.

هذا وحذر الجنرال الأمريكي سكوت ميلر، قائد قوات "الناتو" في أفغانستان، حركة "طالبان" من أنها سترتكب "خطأ فادحا" إذا ما هاجمت القوات الأجنبية التي ما زالت في البلاد.

المصدر: "رويترز"

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