فرنسا ترحب بحكومة العسكريين في تشاد وتطالب بأن تكون مؤقتة

رحبت فرنسا بالحكومة التي أعلن تشكيلها الحكام العسكريون في تشاد، لكنها قالت إن عمل تلك الحكومة "يجب أن يكون لفترة محدودة".

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وبعد تشكيل الحكومة الجديدة قالت الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس "تؤكد مجددا تمسكها باستقرار البلاد ووحدة أراضيها" وأضافت: "كما تؤكد على ضرورة أن يكون الانتقال لفترة محدودة".

يذكر أن رموز المعارضة في تشاد رفضوا التعيينات الحكومية، التي جاءت في أعقاب مقتل الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال، ورأوا أنها تشكل استمرارا لنظام قديم كانوا يريدون التخلص منه.

ووصف معارضون ومتمردون انتقال السلطة ذاك بأنه "انقلاب" وقالوا إنه يجب على الجيش تسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.

وكان المجلس العسكري الحاكم في تشاد أعلن أمس تشكيل حكومة انتقالية ضمت أفرادا من المعارضة إلا أنه أبقى على معظم الوزارات السيادية في أيدي حزب الرئيس الراحل إدريس ديبي.

وسبق للمجلس أن وعد بتسليم السلطة للمدنيين، عبر انتخابات ديمقراطية، وذلك خلال 18 شهرا.

وتأتي تلك التطورات وسط معارك بين الجيش و"جبهة التناوب والوفاق في تشاد" (فاكت) غرب البلاد.





المصدر: رويترز + فرانس 24