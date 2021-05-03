بريطانيا.. اندلاع حريق كبير في حوض للقوارب بالقرب من نهر التايمز
الصورة من "ديلي ميل"
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اندلع حريق كبير اليوم الإثنين في حوض للقوارب بالقرب من نهر التايمز مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان فوق جنوب غرب لندن، كما تم الطلب من السكان إغلاق نوافذهم.
الصورة من "الديلي ميل"
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا انفجارات قرابة الساعة الخامسة مساء بتوقيت لندن عندما اجتاح الحريق وحدة صناعية في بلاتس إيوت، وهي جزيرة على نهر التايمز بالقرب من هامبتون، فيما هرع السكان لإنقاذ القوارب الراسية.
وقد تم استدعاء عناصر من الإطفاء لإخماد الحريق، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، إلا أن الحريق لا يزال مستعرا حتى كتابة الخبر.
المصدر: "ديلي ميل"