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تقرير: انخفاض مستويات التلقيح بين عناصر الشرطة الأمريكية يهدد الصحة العامة

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تقرير: انخفاض مستويات التلقيح بين عناصر الشرطة الأمريكية يهدد الصحة العامة
Reuters
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على الرغم من عملهم في الخطوط الأمامية لا يزال العديد من عناصر الشرطة الأمريكية مترددين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مما يشكل خطرا على الصحة العامة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن عدد ضباط الشرطة الذين تم تطعيمهم أقل من أو يقارب نفس عدد العناصر المطعمين، مبينة أنه في مدينة لاس فيغاس تلقى 39 بالمائة من الضباط العاملين فيها جرعة واحدة من اللقاح، أما في جميع أنحاء الولايات المتحدة تلقى أكثر من 50 في المائة من البالغين المؤهلين جرعة واحدة على الأقل.

وقالت الصحيفة إن 36 بالمائة من ضباط مدينة أتلانتا تم تطعيمهم وأن 28 بالمائة من الضباط في أكبر قسم شرطة في ولاية أوهايو قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أن عدد كبير من عناصر وضباط الشرطة يعانون من أمراض السكري والقلب ومشكلات صحية متعلقة بالوزن، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وبينت أنه بالنسبة لعامة الشعب، قد يمثل التعامل مع العناصر غير الملقحين تهديدا لصحتهم، مشيرة إلى أن العديد من إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لا تتعقب عدد الضباط الذين حصلوا على اللقاح.

المصدر: The Hill

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