إيران تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت إيران 20732 إصابة جديدة بفيروس كورونا و391 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبحسب المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الاثنين، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد 2.555.587، كما ارتفعت الوفيات إلى 72875 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلی أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.004.949 شخصا، مضيفة أن 5461 من المصابين في حالة حرجة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن مليون و251 الفا و899 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا تم تطعيمها للمواطنين حتى الآن.

المصدر: RT