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كورونا يعود للانتشار في تايلاند ويسجل رقما قياسيا في عدد القتلى

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كورونا يعود للانتشار في تايلاند ويسجل رقما قياسيا في عدد القتلى
Reuters
تايلاند
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سجلت تايلاند، اليوم الاثنين، رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بكورونا بلغ 31 وفاة، حسبما أفادت وزارة الصحة، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من العدوى.

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وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2041 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في تايلاند إلى 71025 منذ بدء ظهور الجائحة العام الماضي.

وارتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس هناك حتى الآن إلى 276.

المصدر: رويترز

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